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С Камалой Харрис покончено

01:57 186

Некоторые представители Демократической партии США заявили, что не хотят видеть бывшего вице-президента Камалу Харрис на выборах в 2028 году. Об этом пишет Politico.

«Многие стратеги-демократы, в том числе поклонники бывшего вице-президента, по-прежнему неоднозначно оценивают ее шансы на победу в 2028 году, несмотря на ранние опросы общественного мнения», — отметило издание. Журналисты также обратили внимание на нерешенный вопрос касательно того, знала ли политический деятель о состоянии здоровья бывшего американского лидера Джо Байдена.

Неназванный высокопоставленный экс-подчиненный Харрис заявил, что у Демократической партии есть более перспективные кандидаты. Он посоветовал ей не участвовать в будущих президентских выборах.

30 июля Харрис заявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. Это решение дает ей возможность стать кандидатом в президенты США на следующих выборах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривал глубоко возможность баллотироваться на пост главы государства в третий раз. «Говорят, что есть способ это сделать, но я об этом не знаю», — подчеркнул политик.

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