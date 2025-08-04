Император Трамп сажает Канаду на счетчик

Самый надежный, самый стабильный и самый свой туристический поток в Америку — из Канады. В 2024 году «северные соседи» совершили более 20 миллионов визитов в США и потратили здесь более 20 миллиардов долларов. Но этим летом все испортилось. Во время недавней поездки в Квебек через Вермонт я увидела пустые дороги, свободные парковки и тихие отели. Туристов стало меньше — значительно. По официальным данным, в июне число пересечений границы в штате Нью-Йорк сократилось более чем на 21% по сравнению с прошлым годом. Нью-йоркский сенатор Чак Шумер бьет тревогу: по его словам, 35-процентные пошлины на канадские товары могут «сжечь туристическую индустрию дотла». Когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом, он вернулся не только с лозунгами о «величии» Америки, но и с новым пакетом тарифов против ближайших соседей. Первой под раздачу попала Канада. Штрафные пошлины на канадские товары, угрозы «превратить Канаду в 51-й штат» и ультиматумы в виде твитов — все это стало частью новой экономической доктрины Вашингтона. На этом фоне премьер-министр Канады Марк Карни оказался перед сложнейшим выбором: подписать заведомо невыгодную сделку или — что нетипично для канадской дипломатии — пойти на принцип.

За последние месяцы Оттава испробовала почти все стили политического танца вокруг Вашингтона: сначала отвечала симметричными пошлинами, затем отступала, делала уступки, пыталась обольстить Трампа, но все это — безрезультатно: 1 августа вступили в силу новые пошлины США на ряд канадских товаров. В предыдущие месяцы ставка на некоторые товары составляла 25%, теперь она выросла до 35%. Официальный мотив — защита американского производителя. Однако под действие соглашения USMCA — трехстороннего договора между США, Канадой и Мексикой — по-прежнему не попадает более 90% экспорта Канады. То есть формально пошлины затрагивают ограниченный сегмент: малые и средние компании, которые не прошли сертификацию по новым правилам происхождения продукции. В Банке Канады подсчитали: около 95% товаров защищены соглашением. Но эти 5% — не мелочь. Это отвертки, молоко, строительные материалы, комплектующие. То, что ежедневно пересекает границу. И теперь это стало на 35% дороже. Чтобы получить освобождение от пошлин, канадским компаниям нужно доказать, что более 60% компонентов их продукции произведены в Канаде, США или Мексике. Например, канадский стейк, приготовленный из коровы, рожденной и выращенной в канадской провинции Альберта, легко проходит сертификацию. А вот отвертка, собранная из китайской стали и резины, уже вызывает вопросы. Если компания не ведет строгий учет происхождения компонентов или использует материалы из стран вне соглашения — готовьтесь платить, заявил в интервью канадскому информационному агентству CBC аналитик Эрик Миллер из Rideau Potomac Strategy Group: «Для многих компаний пошлины выше их прибыли. Они просто не выдержат». До сих пор многие игнорировали сертификацию: процедура сложная, дорогая, и вроде как незачем. Теперь — или оформляй бумажки, или плати 35%. Для части бизнеса это смертный приговор.

Мотивировка Белого дома меняется почти ежедневно. В последнем указе речь шла о «недостаточном сотрудничестве в борьбе с фентанилом». Однако, по данным американской таможни, менее 0,2% задержаний фентанила приходится на северную границу — остальное идет через Мексику. Тем не менее Канада уже пообещала $900 миллионов на укрепление границы и назначила своего «дозорного по фентанилу». Также Трамп упомянул торговый дефицит (традиционно завышая цифры более чем на $100 миллиардов), цифровой налог (который Оттава отменила в июне ради сохранения переговоров), молочную систему и — внезапно — желание Канады признать Палестину. Последнее Трамп сначала назвал «препятствием», но уже через сутки — «не таким уж важным». Однако сигнал был прочитан в Оттаве однозначно: Вашингтон готов наказывать не только за экономику, но и за внешнеполитическую позицию. Политолог Лори Тернбулл из Dalhousie University полагает, что «Трамп заключает сделки с Японией и ЕС. А Канаду держит в отдельной папке». Еще в феврале 2025 года Канада начала снимать со своих полок американский алкоголь — в первую очередь бурбон, калифорнийское вино и крафтовое пиво. Символический канадский протест: в стране были откровенно раздражены не только тарифными угрозами, но и «предложением» Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. Да, это звучало как шутка, но канадцам — не смешно.

В витринах магазинов на улицах Квебека и сейчас висят футболки с надписью: «Канада не продается», а входы в бары разукрашены флагами с кленовым листом — как напоминание: мы тут не ваши, мы — свои. Карни, пришедший к власти весной с мандатом «человека, который сможет говорить с Трампом», сделал ставку на политическое мужество: отказался от сделки, которая, по его словам, «только закрепила бы неравенство», и пообещал наращивать экономическую устойчивость Канады и диверсифицировать экспортные рынки. «Нам нужно выйти из зависимости от одного покупателя, каким бы крупным он ни был, — заявил премьер. — Речь идет не только об экономике, но и о суверенитете». Карни не первый раз ведет переговоры под давлением. Но теперь на кону его политическая судьба — и сам характер отношений с США. Интересно, что даже часть его оппозиции в этот раз с ним. Лидер консерваторов Пьер Пуальевр призвал «стоять до конца» и не принимать «ничего, кроме полной отмены пошлин». Канадская торговая палата заявила, что Карни «абсолютно прав», отказавшись от спешки ради сделки. Однако радикальные профсоюзы и лидеры провинций требуют жесткого ответа. Премьер Онтарио Даг Форд, известный своей прямотой, заявил: «Если кто-то думает, что, уступив, мы избавимся от давления, пусть перестанет себя обманывать». Лидер крупнейшего профсоюза частного сектора Unifor Лана Пейн добавила: «У нас есть рычаги, и мы обязаны их использовать».