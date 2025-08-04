Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть»

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые персонажи, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал президент США, отвечая на вопрос, что произойдет 8 августа, если договоренность о перемирии РФ с Украиной не будет достигнута.

Соединенные Штаты введут новые санкции против России в случае, если РФ не согласится на перемирие с Украиной до 8 августа, когда истекает десятидневный ультиматум. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

Трамп повторил, что война России против Украины уносит много жизней: «Это ужасная война… Мы остановили много войн... Индию и Пакистан, многие страны. И мы остановим эту войну тоже. Как-то мы ее остановим».

Трамп также сказал журналистам, что атомные подводные лодки, которые ранее было поручено направить в сторону России, уже находятся «там, где им положено быть»: «Они уже находятся в регионе, там, где им положено быть».

1 августа президент США поручил передислоцировать две американские атомные подлодки «в соответствующие регионы». Это произошло после его перепалки с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. Трамп отметил, когда речь заходит о ядерном оружии, США должны быть готовы. Позднее в интервью Newsmax он уточнил, что подлодки направят ближе к России.

Кроме того, Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, предположительно, посетит Россию в среду или четверг. По словам Трампа, Уиткофф может посетить Россию, «возможно», в среду или четверг (6 или 7 августа). То есть Уиткофф должен посетить Россию за один-два дня до истечения срока ультиматума Трампа. Трамп отметил, что Уиткофф сейчас «сфокусирован на границе»: «Я имею в виду [сектор] Газа, доставку людям продовольствия. Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним… Посмотрим, что произойдет».

Ранее представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер говорил, что Уиткофф посетит Москву в выходные, после визита в Израиль. Уиткофф уже несколько раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Всего он совершил четыре визита: 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля.

Заместитель главы аппарата Белого дома, советник главы государства по внутренней безопасности Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News заявил, что президент США располагает всеми инструментами, необходимыми для прекращения войны РФ против Украины. По его словам, речь идет о дипломатических, финансовых и других инструментах. «На столе [у Трампа] есть все инструменты, чтобы разрешить… дипломатически, финансовыми и другими способами», — сказал он.

В последние дни Трамп неоднократно говорил о недовольстве Путиным и Россией, а также о готовности ввести против Москвы новые санкции. Путин, говоря о «разочаровании» Трампа, отметил, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий».