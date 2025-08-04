Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел

«Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции «Арчеда», выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции «Арчеда» Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено», — сообщил он.

Как сообщает Приволжская железная дорога, из-за падения дрона задерживаются несколько пассажирских поездов (в том числе поезд Москва – Волгоград) и местная электричка.

Губернатор ранее также сообщил, что в Иловлинском районе области в результате падения обломков беспилотника перебит высоковольтный провод. По его словам, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения. По данным властей, пострадавших нет.

Ранее в понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем сбито несколько беспилотников. «Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграме.

Минобороны РФ сообщило, что с 23:00 мск 3 августа до 5:20 4 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 18 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря. По утверждению ведомства, 12 БПЛА сбили над Воронежской областью, 11 — над аннексированным Крымом, 8 — над Белгородской областью, 6 — над Волгоградской областью. По два дрона уничтожили над Брянской и Ростовской областями, по одному — над Московской и Рязанской областями.