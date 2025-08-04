USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел

новость дополнена
08:44 1530

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область РФ повреждения получила железнодорожная станция «Арчеда» в городе Фролово, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции «Арчеда», выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции «Арчеда» Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено», — сообщил он.

Как сообщает Приволжская железная дорога, из-за падения дрона задерживаются несколько пассажирских поездов (в том числе поезд Москва – Волгоград) и местная электричка.

Губернатор ранее также сообщил, что в Иловлинском районе области в результате падения обломков беспилотника перебит высоковольтный провод. По его словам, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения. По данным властей, пострадавших нет.

Ранее в понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем сбито несколько беспилотников. «Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграме.

Минобороны РФ сообщило, что с 23:00 мск 3 августа до 5:20 4 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 18 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря. По утверждению ведомства, 12 БПЛА сбили над Воронежской областью, 11 — над аннексированным Крымом, 8 — над Белгородской областью, 6 — над Волгоградской областью. По два дрона уничтожили над Брянской и Ростовской областями, по одному — над Московской и Рязанской областями.

Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел
Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел новость дополнена
08:44 1531
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть»
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть» заявления Дональда Трампа
07:50 2276
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
01:20 10753
Сумасбродство императора Трампа продолжается
Сумасбродство императора Трампа продолжается горячая тема, все еще актуально
3 августа 2025, 16:32 6378
С Камалой Харрис покончено
С Камалой Харрис покончено
01:57 6378
Россия захватила Купянск?
Россия захватила Купянск?
01:40 4751
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал
3 августа 2025, 22:40 10099
Смерть товарища Зияда
Смерть товарища Зияда наша память; все еще актуально
3 августа 2025, 14:27 8433
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
00:24 5572
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины объектив haqqin.az
3 августа 2025, 22:53 3114
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема
3 августа 2025, 21:06 6976

ЭТО ВАЖНО

Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел
Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел новость дополнена
08:44 1531
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть»
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть» заявления Дональда Трампа
07:50 2276
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
01:20 10753
Сумасбродство императора Трампа продолжается
Сумасбродство императора Трампа продолжается горячая тема, все еще актуально
3 августа 2025, 16:32 6378
С Камалой Харрис покончено
С Камалой Харрис покончено
01:57 6378
Россия захватила Купянск?
Россия захватила Купянск?
01:40 4751
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал
3 августа 2025, 22:40 10099
Смерть товарища Зияда
Смерть товарища Зияда наша память; все еще актуально
3 августа 2025, 14:27 8433
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
00:24 5572
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины объектив haqqin.az
3 августа 2025, 22:53 3114
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема
3 августа 2025, 21:06 6976
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться