Трагедия у берегов Йемена

Не менее 68 мигрантов из Эфиопии утонули у берегов Йемена, когда их лодка перевернулась в Аденском заливе. Об этом сообщили агентству Associated Press в Международной организации по миграции (МОМ) в воскресенье, 3 августа.

Трагедия разыгралась у берегов йеменской провинции Абьян. По данным представительства МОМ в Йемене, всего на лодке было 154 мигранта. Тела 68 из них выбросило на берег. Еще 74 числятся пропавшими без вести. 12 человек спаслись.

Африканские мигранты пытаются попасть в Йемен по морю из Джибути и Эритреи, чтобы оттуда добраться до Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, где можно найти работу. По данным МОМ, в 2024 году этот путь проделали более 60 тысяч человек.