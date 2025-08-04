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Поставки ПВО Украине: Европа опасается потерять защиту

10:43 912

Страны ЕС опасаются, что передача систем Patriot Украине может надолго ослабить их собственную противовоздушную оборону, пишет издание Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз (ЕС) достигли соглашения о передаче американского вооружения Украине, при этом основное финансовое бремя возьмет на себя Европа. Поставки, по его словам, будут включать не только ракеты, но и целые батареи Patriot. Ряд стран, включая Францию, Италию, Чехию и Венгрию, уже отказались участвовать в этой инициативе. Министр обороны Германии Борис Писториус позже заявил, что Берлин готов передать Киеву две установки Patriot при условии, что в течение шести–восьми месяцев Германия получит компенсацию из своих арсеналов. Впоследствии он уточнил, что договоренности с США предусматривают поставку Украине пяти таких систем.

«Европейские арсеналы уже были истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и (у европейских стран) есть опасения о потенциально длительных пробелах в собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как заявил Трамп», – отмечает издание.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов рассказал Euractiv, что передача систем Patriot Украине вызывает серьезные опасения. По его словам, для ЕС было бы «страшно» остаться без такой защиты.

По информации издания, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье считает, что на поставку новых систем Patriot из США может уйти до семи лет. Другой собеседник полагает, что этот процесс займет как минимум несколько лет.

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