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Россия обстреливает Украину без перерыва

обновлено 12:40
12:40 2391

Российские войска атаковали Хмельницкую область Украины, сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин.

«Только что российская армия атаковала область. Предварительно без травмированных или погибших. Продолжается воздушная тревога. Находимся в укрытии», - написал он в телеграме в понедельник.

Ранее Воздушные силы сообщили о ракетной опасности и «Кинжале» в направлении Староконстантинова.

*** 10:45

Утром 4 августа в Украине была объявлена воздушная тревога по всей территории страны. Причиной стало сообщение о взлете российского истребителя МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Почти сразу же радары зафиксировали «скоростную цель» в Черниговской области, движущуюся в направлении Киевской области. Также были зафиксированы «Кинжалы», направлявшиеся в сторону Житомирской и Хмельницкой областей. Жителей города Староконстантинов призвали немедленно пройти в укрытие.

Через несколько минут стало известно о новой «цели» на Сумщине — со стороны российской Курской области, а также о движении ракеты в Киевской области в сторону Житомирской.

Кроме того, в ночь на 4 августа российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате попаданий в Одессе вспыхнули масштабные пожары и зафиксированы разрушения.

«В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали. Наибольшие разрушения понесла территория радиорынка — огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии», — сообщили в ГСЧС.

В Одесском районе был поврежден частный дом. Пострадавших в результате атаки нет.

Позже власти Одессы уточнили, что на радиорынке огонь повредил 50 торговых павильонов, из них 8 были уничтожены полностью. В общей сложности в области повреждены два сооружения, два склада, частный дом и шесть легковых автомобилей.

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