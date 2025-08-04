Русские заявили о захвате КПП в Харькове, украинцы отрицают

По их данным, контрольно-пропускной пункт «Гоптовка», расположенный в Дергачевском районе на границе с Белгородской областью, якобы находится под контролем ВС РФ.

На фоне продолжающихся боевых действий в северных районах Харьковской области российские паблики утверждают о захвате российскими войсками пограничного пункта «Гоптовка» и территорий в районе Волчанска. Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Однако, как подчеркивают аналитики Института изучения войны (ISW), эти сведения пока не подтверждаются независимыми источниками. В ISW отметили, что «российские военные блогеры продолжают заявлять о захвате армией РФ западного (правого) берега реки Волчья в Волчанске, к северо-востоку от города Харьков». Тем не менее эти утверждения остаются неподтвержденными и, вероятно, не соответствуют действительности.

Кроме того, ложными оказались и сообщения о якобы продвижении российских войск в северной части Купянска.

«2 и 3 августа российские войска действительно атаковали позиции ВСУ в районе самого Купянска, а также вблизи Красного Первого, Фиголовки и Каменки (северо-восточнее Купянска); в районе Голубовки (севернее города) и возле Степовой Новоселовки (юго-восточнее Купянска)», — уточняют в ISW.

Таким образом, несмотря на заявления российских источников, подтверждений значительных территориальных успехов армии РФ в этих районах на данный момент нет.