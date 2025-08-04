Турция о попытках срыва российско-украинских переговоров

Переговорный процесс по урегулированию войны между Россией и Украиной в Стамбуле должен сохранить интенсивность на фоне попыток их срыва, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Конечно, мы рассчитываем, что они будут интенсивными, турецкая сторона регулярно призывает сохранять диалог», — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, как долго может сохраниться переговорный трек в Стамбуле.

На вопрос о наличии попыток срыва этих переговоров, как это было в 2022 году, источник отметил, что «такие попытки будут всегда».

«Постоянно будут. Поэтому и необходимо сохранять диалог», — уточнил он.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.