Нефть падает после решения ОПЕК

Цены на нефть опускаются в понедельник, решение ОПЕК+ об очередном наращивании добычи усилило опасения в отношении избытка предложения на рынке, в то время как статистические данные из США указывают на ослабление экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 09:20 по Баку, составляла $69,46 за баррель, это на $0,21 (0,3%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на $0,1 (0,15%), до $67,23 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.