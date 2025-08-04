Срединный коридор: грузины ожидают роста грузоперевозок по БТК

«В этом году объем грузоперевозок уже растет, и для нас важно увеличить объем китайских грузов с китайского направления в Срединный коридор. Поэтому мы приехали на место, чтобы убедиться, что эти грузы перевозятся бесперебойно, и работаем над тем, чтобы как минимум ежегодно увеличивать объемы перевозок грузов по этому маршруту», – цитируют Абашидзе

Во время визита гендиректора ГЖД на станцию Ахалкалаки прибыл поезд из Китая, который продолжит путь через Турцию в Европу.

Отмечается, что движение поездов по железной дороге БТК осуществляется в тестовом режиме. После полного запуска линии Баку—Тбилиси—Карс появится новый транспортный коридор Европа—Азия, что усилит роль Грузии как транзитной страны. По прогнозам, грузооборот вырастет с текущего миллиона тонн в год до 5 миллионов, с возможным ростом до 15 миллионов тонн в перспективе.

Железнодорожная линия БТК является важной частью Срединного коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут. Этот коридор является одним из ключевых элементов глобальной логистической сети, связывающей Восток и Запад, проходя от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Проект, реализуемый совместными усилиями Баку, Анкары и Тбилиси, призван превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в инициативе Нового Шелкового пути.