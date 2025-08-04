Киев готовится к визиту Эрдогана

Киев активно готовит визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ключевой темой которого может стать ратификация соглашения о свободной торговле между двумя странами. Об этом сообщил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

По словам дипломата, приглашение Эрдогану лично передал президент Украины Владимир Зеленский, и турецкий лидер подтвердил готовность посетить Киев. Однако, как отметил Джелял, реализация визита требует значительных усилий из-за существующих политических и организационных препятствий.

«Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации», — отметил он.

Ожидается, что одной из центральных тем переговоров станет ратификация соглашения о зоне свободной торговли. По словам Джеляла, документ имеет стратегическое значение как для укрепления украинско-турецкого партнерства, так и для украинского бизнеса в целом.

«Соглашение о свободной торговле важно для значительной части украинского бизнеса, хотя, безусловно, усиление конкуренции может вызвать опасения у отдельных отраслей. Тем не менее, это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать его именно в рамках визита Эрдогана. Такой шаг имел бы не только практическое, но и символическое значение», — добавил посол.

Конкретные сроки визита пока не названы, однако украинская сторона надеется, что он состоится в ближайшее время.