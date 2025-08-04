Украина раскрыла секреты «Князя Пожарского»

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в воскресенье, 3 августа, опубликовало внутренние документы, касающиеся новейшей российской атомной подводной лодки стратегического назначения К-555 «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А». Ракетоносец прибыл 2 августа в пункт постоянного базирования — главную базу подводных сил Северного флота в Гаджиево Мурманской области. Подлодка была принята в состав флота 24 июля в присутствии президента России Владимира Путина.

Среди обнародованных материалов — боевые инструкции для экипажа, схема боевого управления кораблем, инженерная документация, акт осмотра поврежденного радиобуя, схемы герметизации отсеков, корабельное расписание и поименные списки личного состава, включая оценки физической подготовки, должности и квалификацию.

По информации ГУР, эти данные позволяют не только выявить особенности подлодки «Князь Пожарский», но и судить о технических характеристиках и уязвимостях других ракетоносцев типа «Борей-А» — важнейшего компонента российской ядерной триады. Подлодка несет 16 пусковых установок для баллистических ракет «Булава», каждая может быть оснащена несколькими ядерными боезарядами.

На фотографиях, опубликованных вместе с документами, зафиксированы элементы конструкции подлодки, в том числе предполагаемые дефекты или следы коррозии. В ведомости физической подготовки части экипажа отмечены низкие показатели, что может свидетельствовать о недостаточной боеготовности на отдельных участках.

Ракетоносец «Князь Пожарский» был заложен в 2016 году на заводе «Севмаш» в Северодвинске и спущен на воду 3 февраля 2024 года. После этого он проходил заводские и государственные испытания. В состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота «Князь Пожарский» вошел в июле 2025 года, а со 2 августа базируется в Гаджиево.