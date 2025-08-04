Пекин не отступает

Китай не планирует пересматривать свою энергетическую политику под внешним давлением, включая призывы со стороны США прекратить закупки у России и Ирана, заявили в МИД КНР.

«Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение способом, отвечающим нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут», — приводит заявление ведомства Associated Press.

В министерстве особо отметили, что Пекин намерен решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя американо-китайские переговоры, отметил, что китайская сторона «очень серьезно относится к своему суверенитету» в вопросах закупки российской нефти. «Мы не хотим мешать их суверенитету, поэтому они хотели бы платить 100-процентную пошлину», — указал Бессент.

При этом американский министр охарактеризовал китайцев как «жестких» переговорщиков, но заверил, что их позиция не стала препятствием для диалога. Он выразил уверенность, что стороны имеют все предпосылки для заключения сделки.

Управляющий директор консалтинговой компании Teneo Габриэль Вилдау выразил сомнение в реальности выполнения угрозы президента США Дональда Трампа о введении 100-процентной пошлины. Он отметил, что ее реализация подорвет все достигнутые договоренности и, вероятно, лишит Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина шансов объявить о заключении торгового соглашения в случае их встречи осенью.

Отметим, что Вашингтон добивается сокращения экспорта нефти из России и Ирана, поскольку энергоресурсы остаются ключевым источником доходов для обеих стран. В США поясняют, что стремятся ограничить финансирование ВС: в случае России — из-за войны против Украины, а Ирана — за поддержку вооруженных группировок на Ближнем Востоке. После начала войны РФ против Украины основными импортерами российской нефти стали Индия и Китай. Эти поставки позволяют Москве сохранять финансирование оборонной промышленности и продолжать производство вооружений.