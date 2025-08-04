USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.1326
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Уникальная операция турецкой разведки в логове PKK

12:07 827

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела секретную операцию по возвращению двух своих сотрудников, удерживаемых членами террористической Рабочей партии Курдистана (PKK), сообщают турецкие СМИ.

По их данным, один из офицеров был спасен живым. Его доставили в Турцию, где спустя годы он воссоединился со своей семьей.

Второго сотрудника живым спасти не удалось: его тело было возвращено на родину и опознано по результатам ДНК-экспертизы. Погибший офицер А.Г. был похоронен с воинскими почестями на кладбище Джебеджи. В церемонии приняли участие его родные и представители MIT.

Операция, согласно публикациям, прошла в условиях строгой секретности: даже семьи удерживаемых офицеров не были проинформированы до завершения миссии. При этом никаких потерь среди турецких сил зафиксировано не было.

Официальные лица считают эту операцию значимым успехом в рамках стратегии «Турция без террора», направленной на борьбу с вооруженными радикальными группировками.

Индия все-таки отказывается от российской нефти?
Индия все-таки отказывается от российской нефти?
13:08 107
Россия начинает решающий штурм Покровска
Россия начинает решающий штурм Покровска
12:21 1139
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть»
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть» заявления Дональда Трампа
07:50 4932
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема; все еще актуально
3 августа 2025, 21:06 7931
Россия обстреливает Украину без перерыва
Россия обстреливает Украину без перерыва обновлено 12:40
12:40 2405
Нетаньяху хочет освободить заложников военным путем
Нетаньяху хочет освободить заложников военным путем
10:29 858
Россия превращает украинский аэропорт в базу дронов
Россия превращает украинский аэропорт в базу дронов
10:23 2361
Император Трамп сажает Канаду на счетчик
Император Трамп сажает Канаду на счетчик наша корреспонденция
06:30 4215
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор?
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор? глас народа - глас Божий; все еще актуально
3 августа 2025, 16:53 10533
Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел
Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел новость дополнена
08:44 3096
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
01:20 14347

ЭТО ВАЖНО

Индия все-таки отказывается от российской нефти?
Индия все-таки отказывается от российской нефти?
13:08 107
Россия начинает решающий штурм Покровска
Россия начинает решающий штурм Покровска
12:21 1139
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть»
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть» заявления Дональда Трампа
07:50 4932
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема; все еще актуально
3 августа 2025, 21:06 7931
Россия обстреливает Украину без перерыва
Россия обстреливает Украину без перерыва обновлено 12:40
12:40 2405
Нетаньяху хочет освободить заложников военным путем
Нетаньяху хочет освободить заложников военным путем
10:29 858
Россия превращает украинский аэропорт в базу дронов
Россия превращает украинский аэропорт в базу дронов
10:23 2361
Император Трамп сажает Канаду на счетчик
Император Трамп сажает Канаду на счетчик наша корреспонденция
06:30 4215
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор?
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор? глас народа - глас Божий; все еще актуально
3 августа 2025, 16:53 10533
Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел
Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел новость дополнена
08:44 3096
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
01:20 14347
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться