Уникальная операция турецкой разведки в логове PKK

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела секретную операцию по возвращению двух своих сотрудников, удерживаемых членами террористической Рабочей партии Курдистана (PKK), сообщают турецкие СМИ.

По их данным, один из офицеров был спасен живым. Его доставили в Турцию, где спустя годы он воссоединился со своей семьей.

Второго сотрудника живым спасти не удалось: его тело было возвращено на родину и опознано по результатам ДНК-экспертизы. Погибший офицер А.Г. был похоронен с воинскими почестями на кладбище Джебеджи. В церемонии приняли участие его родные и представители MIT.

Операция, согласно публикациям, прошла в условиях строгой секретности: даже семьи удерживаемых офицеров не были проинформированы до завершения миссии. При этом никаких потерь среди турецких сил зафиксировано не было.

Официальные лица считают эту операцию значимым успехом в рамках стратегии «Турция без террора», направленной на борьбу с вооруженными радикальными группировками.