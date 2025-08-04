USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.1326
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Банк Республика и EFSE заключили очередное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства

12:16 205

Банк Республика, один из ведущих банков страны, поддерживающий реальный сектор в Азербайджане, и Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) подписали новое кредитное соглашение, по которому банку будет выделен кредит на сумму 15 миллионов евро, предоставленный в национальной валюте.

Кредит сроком на 4 года позволит на более выгодных условиях финансировать микро, малые и средние предприятия, а также деятельность женщин-предпринимателей. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика, привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

Ясминка Бегерт, портфельный менеджер EFSE в Finance in Motion, отметила: «Подписанное соглашение еще раз подтверждает прочность нашего партнерства с Банком Республика. Долгосрочное финансирование в национальной валюте создаст благоприятные условия для уверенного роста малого и среднего бизнеса».

«Очередной этап нашего сотрудничества с EFSE — это свидетельство высокого уровня доверия и стратегического партнерства. Привлеченные средства позволят нам усилить кредитную поддержку приоритетного для нас реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса. Для нас важно не просто привлекать внешнее финансирование, а превращать его в реальные возможности для предпринимателей по всей стране. Мы уверены, что такие инвестиции внесут свой вклад в создание новых рабочих мест, реализацию устойчивых проектов и развитие ненефтяного сектора Азербайджана», – отметил председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.

Индия все-таки отказывается от российской нефти?
Индия все-таки отказывается от российской нефти?
13:08 107
Россия начинает решающий штурм Покровска
Россия начинает решающий штурм Покровска
12:21 1141
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть»
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть» заявления Дональда Трампа
07:50 4933
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема; все еще актуально
3 августа 2025, 21:06 7932
Россия обстреливает Украину без перерыва
Россия обстреливает Украину без перерыва обновлено 12:40
12:40 2407
Нетаньяху хочет освободить заложников военным путем
Нетаньяху хочет освободить заложников военным путем
10:29 861
Россия превращает украинский аэропорт в базу дронов
Россия превращает украинский аэропорт в базу дронов
10:23 2361
Император Трамп сажает Канаду на счетчик
Император Трамп сажает Канаду на счетчик наша корреспонденция
06:30 4217
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор?
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор? глас народа - глас Божий; все еще актуально
3 августа 2025, 16:53 10533
Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел
Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел новость дополнена
08:44 3096
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
01:20 14350

ЭТО ВАЖНО

Индия все-таки отказывается от российской нефти?
Индия все-таки отказывается от российской нефти?
13:08 107
Россия начинает решающий штурм Покровска
Россия начинает решающий штурм Покровска
12:21 1141
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть»
Что будет 8 августа, а атомные подлодки «там, где им положено быть» заявления Дональда Трампа
07:50 4933
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема; все еще актуально
3 августа 2025, 21:06 7932
Россия обстреливает Украину без перерыва
Россия обстреливает Украину без перерыва обновлено 12:40
12:40 2407
Нетаньяху хочет освободить заложников военным путем
Нетаньяху хочет освободить заложников военным путем
10:29 861
Россия превращает украинский аэропорт в базу дронов
Россия превращает украинский аэропорт в базу дронов
10:23 2361
Император Трамп сажает Канаду на счетчик
Император Трамп сажает Канаду на счетчик наша корреспонденция
06:30 4217
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор?
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор? глас народа - глас Божий; все еще актуально
3 августа 2025, 16:53 10533
Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел
Атака на Волгоград и Воронеж: под ударом железнодорожный узел новость дополнена
08:44 3096
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки
01:20 14350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться