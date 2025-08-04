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SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...

Отдел информации
12:16 924

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) опровергла заявления о том, что рассматривает варианты продажи своего контейнерного порта в Турции. SOCAR Terminal — крупнейший порт в Эгейском регионе Турции с пропускной способностью контейнеров 1,5 млн TEU. Строительство порта было завершено в 2018 году.

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило, что SOCAR Türkiye Energy ведет переговоры с покупателями о возможной продаже терминала SOCAR. Сообщалось, что сделка была направлена на привлечение капитала для материнской компании оператора, SOCAR Group, в связи с ее готовностью инвестировать 7 миллиардов долларов в расширение своего нефтехимического портфеля в Турции.

Однако в интервью турецкой газете Dunya генеральный директор SOCAR Terminal Уйгюн Деирменджи заявил, что порт не продается. Вместо этого в него вкладывают дополнительные инвестиции для модернизации. На сегодняшний день SOCAR инвестировала в терминал 420 миллионов долларов.

«Прекращение деятельности на терминале, безусловно, не входит в планы SOCAR. Напротив, на прошлой неделе совет директоров компании принял решения, которые выведут нас на новый уровень благодаря внедрению нового оборудования и дополнительным инвестициям в цифровизацию, что обеспечит увеличение пропускной способности», — прокомментировал Деирменджи.

Он также сообщил, что SOCAR Terminal изучает возможности сотрудничества со стратегическими партнерами для расширения своих терминальных операций. Это часть более масштабных усилий SOCAR Terminal по активизации портовых операций.

В прошлом месяце компания SOCAR Terminal приобрела оставшиеся 93% акций портового оператора Petlim у турецкой нефтехимической компании Petkim. Petlim была создана в 2010 году для содействия развитию порта Petkim в нынешний терминал SOCAR. Порт Petkim был первоначально построен в 1985 году для экспорта нефти.

В прошлом году терминал SOCAR обслужил 630 судов и обработал 541 тыс. TEU.

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