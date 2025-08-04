Индия и Бразилия плечом к плечу

Индия и Бразилия проявляют интерес к импорту российских энергоносителей и не поддадутся угрозам президента США Дональда Трампа, требующего прекратить закупки нефти из России. Об этом пишет Global Times со ссылкой на мнения китайских аналитиков.

«Тарифы Трампа нанесли тяжелый удар по разным странам. Вместо того, чтобы пассивно ждать гибели, лучше стоять на своем и тем самым смягчить потери», – заявил изданию политолог Академии общественных наук Китая Люй Сян.

Эксперт напомнил, что каждое государство вправе защищать свои законные интересы, и Бразилия с Индией «следуют этому принципу». По его мнению, это демонстрирует их «приверженность независимой внешней политике». Люй Сян также считает, что администрация Трампа воспринимает тарифы как «универсальное средство от всех проблем», однако «реальность показывает обратное».

Его коллега, эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института «Тайхэ» Цянь Фэн полагает, что Нью-Дели, несмотря на давление Вашингтона, не откажется от закупок российской нефти. Он отметил, что Индия сталкивается с дефицитом нефти, а российские энергоносители отличаются «экономической эффективностью и высоким качеством», что обеспечивает надежные условия для устойчивого развития.

Цянь Фэн считает, что давление со стороны Вашингтона на Нью-Дели может привести к обратному эффекту. По его словам, Индия способна «пересмотреть свою внешнюю политику» и усилить акцент на стратегии «балансирования между крупными державами».

Ранее Трамп пообещал принять контрмеры в отношении стран, закупающих российскую нефть. В частности, это касается Индии и Бразилии.