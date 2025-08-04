Россия начинает решающий штурм Покровска

Российские войска вступают в фазу непосредственного штурма Покровска. Вокруг города формируется полукольцо, сжимая оборону украинских сил. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире телеканала «Еспресо».

«Российская армия вступает в такую фазу непосредственного штурма Покровска. А тем временем вокруг города сжимается, точнее того, что от города осталось, такое полукольцо», — отметил Лакийчук.

По его словам, активные штурмовые действия продолжаются с юга, со стороны Соледарского направления. Российские силы пытаются охватить Покровск с юго-запада, со стороны Днепропетровской области, в том числе перерезая важные транспортные артерии — трассы Покровск – Межевая и Покровск – Павлоград. Как уточнил эксперт, участок трассы Покровск – Межевая уже перерезан, а за контроль над дорогой на Павлоград ведутся бои в районе Урожайного.

После выхода на трассу Покровск – Константиновка российские войска провели перегруппировку, усилились резервами и предприняли попытку наступления на Мирноград. Однако украинские силы нанесли отпор, вынудив противника сосредоточиться на охвате Покровска с севера.

«То есть образуется мешок, очень-очень опасный. Поэтому, очевидно, самые ожесточенные битвы на этом участке еще впереди», — подчеркнул Лакийчук.