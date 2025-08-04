Южная Корея старается помириться с Северной

Южнокорейские военные в понедельник приступили к демонтажу громкоговорителей на границе с Северной Кореей, которые ранее использовались для пропагандистских трансляций, сообщает агентство Yonhap.

В Министерстве обороны Южной Кореи пояснили, что эта мера направлена на снижение напряженности между двумя странами. При этом в ведомстве подчеркнули, что действия «не окажут влияния на степень боеготовности военных».

Сеул прекратил трансляции в сторону Пхеньяна в июне после победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Ли Чжэ Мена, пообещавшего наладить диалог с КНДР.

Ранее власти Южной Кореи сняли ограничения на общение граждан с жителями КНДР, однако обязали предварительно уведомлять об этом Министерство по делам объединения. По мнению официальных лиц, свободное взаимодействие между народами способствует укреплению взаимопонимания и мирному сосуществованию.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не намерен идти на переговоры с Южной Кореей, несмотря на «внешне примирительные шаги» нового президента Ли Чжэ Мена. По ее словам, у Северной и Южной Кореи нет тем для диалога, и Пхеньян не заинтересован в политических мерах и предложениях Сеула.