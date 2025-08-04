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Успех азербайджанских школьников в Боливии

12:51 244

Азербайджанская команда, участвовавшая в 37-й Международной олимпиаде по информатике (IOI 2025), проходившей в Сукре, столице Боливии, с 27 июля по 3 августа, удостоилась одной серебряной, двух бронзовых медалей и одной поощрительной премии.

Так, ученик 11-го класса бакинского лицея имени академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли получил серебряную медаль, ученик 11-го класса бакинской школы №157 Гасан Велиев и ученик 11-го класса бакинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Эльвин Иманлы – бронзовые медали, а ученик 11-го класса школы-лицея «Анкара» Али Алиев – поощрительную премию.

Ученики из Азербайджана участвуют в олимпиаде с 1994 года. В 1994–1999 годах они завоевали 2 медали, в 2000–2009 годах – 2 медали, в 2010–2019 годах – 1 медаль, в 2020–2025 годах – 11 медалей.

В текущем учебном году, завоевав 1 серебряную, 2 бронзовые медали и 1 поощрительную премию, наши ученики добились наивысшего результата в истории нашей страны. Кроме того, двое азербайджанских учеников вошли в сотню лучших школьников мира.

В последние годы подготовка к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества Министерства науки и образования и Института образования с Azercell Telecom.

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