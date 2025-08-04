Въезд без оплаты на платную дорогу приведет к наказанию

Постановление, подписанное премьер-министром Али Асадовым, значительно расширяет перечень нарушений, за которые водители будут привлекаться к ответственности.

Кабинет Министров Азербайджана внёс изменения в «Правила использования автомагистралей в качестве платных дорог», действующие с марта 2019 года.

Согласно обновленным правилам, теперь вводится ответственность за два новых типа нарушений. Во-первых, наказуемыми станут не только въезд и выезд с платной автомагистрали в обход пунктов оплаты, но и попытки попасть на нее через второстепенные дороги с целью избежать оплаты.

Во-вторых, ответственность понесут водители, не имеющие права на льготы, но использующие специальные полосы, предназначенные для определенных категорий граждан.