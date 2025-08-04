USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.1326
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош»

Если пройдет македонцев; обновлено
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:11 1709

Пара «Лудогорец» - «Ференцварош» вновь досталась «Карабаху». На этот раз в Лиге Европы.

Если «Карабаху» не удастся пройти «Шкендию», то в раунде плей-офф Лиги Европы он сыграет с проигравшим в болгаро-венгерской паре.

Матчи пройдут 21 и 28 августа. Первую игру «Карабах» должен провести дома.

*** 14:07

Если «Карабах» пройдет северомакедонскую «Шкендию», то в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия).

Матчи пройдут 19/20 и 26/27 августа. Первую игру «Карабах» должен будет провести на выезде.

*** 13:55

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф футбольных еврокубков.

В 14:00 по бакинскому времени начнется жеребьевка Лиги чемпионов. Чемпиону Азербайджана «Карабаху» не хватило 1,5 балла, чтобы попасть в число «сеяных». В итоге команде Гурбана Гурбанова могут достаться следующие соперники: «Буде-Глимт» (Норвегия), «Селтик» (Шотландия), а также победители пар «Мальме» (Швеция) - «Копенгаген» (Дания), «Лех» (Польша) - «Црвена Звезда» (Сербия) и «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия).

Напомним, что уже завтра «Карабах» проведет первый матч 3-го квалификационного раунда против «Шкендии» из Северной Македонии. Игра пройдет в Скопье. А 12 августа соперники сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Проигравший в этой паре отправится в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 15:00. Пара «Шкендия» - «Карабах» и тут будет среди «несеяных», но уже из-за низкого рейтинга македонцев. Сегодня УЕФА поделил команды на жеребьевочные группы. «Карабах» оказался в группе 1, где его соперниками могут стать «Янг Бойз» (Швейцария), победитель пары 3-го раунда Лиги Европы «Хамрун Спартанс» (Мальта) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), а также проигравшие в парах 3-го раунда Лиги чемпионов «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия) и «Мальме» (Швеция) - «Копенгаген» (Дания).

С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
15:59 17
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
15:27 747
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля обновлено 13:47
13:47 8798
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
14:34 3262
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
14:09 1169
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош»
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош» Если пройдет македонцев; обновлено
15:11 1710
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
13:48 1647
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
12:16 2098
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал; все еще актуально
3 августа 2025, 22:40 12903
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
13:36 2388
Посол ЕС завершает миссию в Баку
Посол ЕС завершает миссию в Баку
13:25 1227

ЭТО ВАЖНО

С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
15:59 17
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
15:27 747
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля обновлено 13:47
13:47 8798
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
14:34 3262
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
14:09 1169
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош»
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош» Если пройдет македонцев; обновлено
15:11 1710
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
13:48 1647
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
12:16 2098
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал; все еще актуально
3 августа 2025, 22:40 12903
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
13:36 2388
Посол ЕС завершает миссию в Баку
Посол ЕС завершает миссию в Баку
13:25 1227
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться