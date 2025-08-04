Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош»

Если « Карабах » пройдет северомакедонскую «Шкендию», то в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия).

Если « Карабах у» не удастся пройти «Шкендию», то в раунде плей-офф Лиги Европы он сыграет с проигравшим в болгаро-венгерской паре.

Пара «Лудогорец» - «Ференцварош» вновь досталась « Карабах у». На этот раз в Лиге Европы.

В 14:00 по бакинскому времени начнется жеребьевка Лиги чемпионов. Чемпиону Азербайджана «Карабаху» не хватило 1,5 балла, чтобы попасть в число «сеяных». В итоге команде Гурбана Гурбанова могут достаться следующие соперники: «Буде-Глимт» (Норвегия), «Селтик» (Шотландия), а также победители пар «Мальме» (Швеция) - «Копенгаген» (Дания), «Лех» (Польша) - «Црвена Звезда» (Сербия) и «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия).

Напомним, что уже завтра «Карабах» проведет первый матч 3-го квалификационного раунда против «Шкендии» из Северной Македонии. Игра пройдет в Скопье. А 12 августа соперники сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Проигравший в этой паре отправится в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 15:00. Пара «Шкендия» - «Карабах» и тут будет среди «несеяных», но уже из-за низкого рейтинга македонцев. Сегодня УЕФА поделил команды на жеребьевочные группы. «Карабах» оказался в группе 1, где его соперниками могут стать «Янг Бойз» (Швейцария), победитель пары 3-го раунда Лиги Европы «Хамрун Спартанс» (Мальта) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), а также проигравшие в парах 3-го раунда Лиги чемпионов «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия) и «Мальме» (Швеция) - «Копенгаген» (Дания).