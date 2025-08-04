Исполнители теракта в «Крокусе» признали свою вину

Исполнители теракта в подмосковному «Крокус Сити Холле» полностью признали свою вину. Об этом газете «Известия» рассказал один из участников процесса. Также отмечается, что один из нападавших (Рачабализод Муродал) признал вину частично. Он заявил, что состоял в запрещенной организации и совершал джихад.

*** 14:10 Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщают российские СМИ. 22 марта 2024 года перед началом выступления группы «Пикник» вооруженные террористы ворвались в «Крокус» и стали стрелять по посетителям и персоналу. Здание загорелось. При теракте погибли 149 человек, один пропал без вести. Более 600 человек, по данным следствия, получили ранения и травмы. Обвиняемыми по делу проходят 19 человек: четверо предполагаемых нападавших и 15 «пособников», включая владельца квартиры, где жили обвиняемые.