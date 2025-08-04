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Исполнители теракта в «Крокусе» признали свою вину

обновлено 16:40
16:40 2087

Исполнители теракта в подмосковному «Крокус Сити Холле» полностью признали свою вину. Об этом газете «Известия» рассказал один из участников процесса.

Также отмечается, что один из нападавших (Рачабализод Муродал) признал вину частично.

Он заявил, что состоял в запрещенной организации и совершал джихад.

*** 14:10

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщают российские СМИ.

22 марта 2024 года перед началом выступления группы «Пикник» вооруженные террористы ворвались в «Крокус» и стали стрелять по посетителям и персоналу. Здание загорелось. При теракте погибли 149 человек, один пропал без вести. Более 600 человек, по данным следствия, получили ранения и травмы. Обвиняемыми по делу проходят 19 человек: четверо предполагаемых нападавших и 15 «пособников», включая владельца квартиры, где жили обвиняемые.

Следствие, как пишет «Русская служба BBC», собрало две версии случившегося в одну и пытается доказать, что нападение на «Крокус» организовала террористическая организация «Вилаят Хорасан», входящая в «Исламское государство». При этом следователи настаивают, что в организации теракта участвовали иностранные спецслужбы, а нападение организовали «в интересах высшего руководства Украины». В Украине эти обвинения отвергают.

Организаторы теракта до сих пор не найдены. ТАСС пишет, что расследование в отношении двух организаторов и четырех участников «Вилаят Хорасан» продолжается.

Процесс проходит в одном из зданий Мосгорсуда из-за большого числа участников процесса. Потерпевшими по делу проходят свыше двух тысяч человек. На предварительное слушание в суд пришли около 150 из них.

Второй западный окружной военный суд решил в закрытом режиме рассмотреть по существу уголовное дело о теракте в «Крокусе», передает РИА Новости. Соответствующее ходатайство ранее заявил гособвинитель. «Суд определил дальнейшее рассмотрение провести в закрытом режиме», - решил суд.

«Медуза» напоминает, что после теракта в «Крокус Сити Холле» власти России ужесточили политику против мигрантов: ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки, запретили нерезидентам оформлять более 10 сим-карт, а также запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. В нескольких российских регионах иностранцам запретили заниматься определенными видами деятельности, например, работать в такси.

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