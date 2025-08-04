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Азербайджан и Пакистан обсудили развитие военного сотрудничества

фото; видео
14:54 491

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии, генерал-полковник Керим Велиев принял командующего Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан адмирала Навида Ашрафа и возглавляемую им делегацию, находящуюся с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Затем состоялась встреча в Генеральном штабе Азербайджанской Армии. Поприветствовав гостей, генерал-полковник Велиев выразил удовлетворение в связи с визитом делегации, отметив, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном основаны на древних исторических связях и в настоящее время характеризуются высоким уровнем военного сотрудничества.

Адмирал Навид Ашраф, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность в том, что подобные визиты способствуют укреплению двустороннего взаимодействия.

Стороны подчеркнули важность проведения совместных учений для повышения профессионализма военнослужащих ВМС обеих стран и обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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