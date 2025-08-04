Чехия поставляет Украине беспилотники нового типа

«Система называется MTS. С земли ее запускает оператор, но, как только дрон поднимается в воздух, управление переходит к встроенному искусственному интеллекту. Камеры и сенсоры анализируют рельеф и ориентируются по цифровым картам. Все без GPS, без связи и без риска перехвата», – отмечает телеканал.

Представитель чешской компании-поставщика LPP Holding Марина Тауберова подчеркивает, что нынешняя ситуация на украинском фронте характеризуется интенсивной радиоэлектронной борьбой, при которой российская сторона активно использует средства подавления и подмены сигналов.

«Поэтому все системы, зависящие от связи с операторами или от GPS и спутниковой навигации, просто не работают. Но это не касается системы MTS», – рассказала Тауберова.

Разработчики заверяют, что подготовка и запуск занимают максимум две минуты. Оборудование компактное, главное — обучить экипаж. Также сообщается, что производство осуществляется в закрытом режиме: на площадке собирают как электрические БПЛА, так и модели с двигателями внутреннего сгорания — выбор зависит от конкретных задач.

По словам Тауберовой, компания поставила украинской стороне несколько сотен таких систем и планирует продолжать поставки, пока в них будет необходимость. В компании не раскрывают, на каких именно участках фронта используются дроны. Однако, как подчеркивают представители фирмы, обратная связь от украинской стороны подтверждает эффективность технологии, что говорит о растущем интересе к таким разработкам.