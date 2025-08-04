Британец создал «государство» между Хорватией и Сербией

Молодой энтузиаст Даниэл Джексон провозгласил «независимость» так называемой Свободной Республики Вердис — микрогосударства, расположенного на спорном участке земли вдоль Дуная между Хорватией и Сербией. Территория площадью менее 125 акров известна как «карман №3» и не признается ни одной из сторон.

По данным New York Post, Джексон, 20-летний цифровой дизайнер из Австралии, называет себя президентом Вердиса. Он официально объявил о создании государства 30 мая 2019 года. По информации SWNS, Вердис претендует на статус второго самого маленького «государства» в мире после Ватикана.

У Вердиса есть собственный флаг, кабинет министров, законы, валюта (евро) и паспорта. Официальными языками объявлены английский, хорватский и сербский. По словам Джексона, идея государства родилась еще в подростковом возрасте как шутка с друзьями, но к совершеннолетию он разработал первые государственные символы и правовую базу.

Доступ на территорию возможен только по воде со стороны хорватского города Осиек. Однако в октябре 2023 года Джексон и группа его сторонников были задержаны хорватской полицией. По его утверждению, он был депортирован и получил пожизненный запрет на въезд в Хорватию без объяснения причин. Хорватские власти, как утверждает он, назвали группу «угрозой национальной безопасности».

В настоящий момент Джексон управляет Вердисом как «правительство в изгнании» и обвиняет Хорватию в попытках блокировать доступ к территории, включая установку камер наблюдения на берегу Дуная. Несмотря на это, он сохраняет уверенность в будущем проекта.

«Это вопрос не «если», а «когда». Хорватия не претендует на эту землю, так что у нас есть на нее право», — заявил он.

По словам Джексона, в гражданстве Вердиса заинтересовались более 15 тысяч человек, однако официальными гражданами признаны около 400. Претенденты проходят отбор по профессиональным критериям — предпочтение отдается медикам, полицейским и другим специалистам. Всем выдан паспорт, хотя его использование в международных поездках не рекомендуется.

«Когда понимаешь, что находишься в стране, которую сам создал, — это просто магия», — говорит Джексон.