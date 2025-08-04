ВИЧ/СПИД: как обезопасить себя?

Инфекционист Республиканского центра борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Зияд Насибов рассказывает в интервью о мерах профилактики и защиты от ВИЧ-инфекции, есть ли вакцина против ВИЧ/СПИДа, о влиянии лечения на качество жизни ВИЧ-инфицированных людей... - Главным условием в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) является проведение профилактических мероприятий. Не следует забывать, что профилактика всегда лучше лечения. Избегая рискованного поведения, отказываясь от вредных привычек, соблюдая правила гигиены и, самое главное, повышая уровень просвещенности и осведомленности о болезни, мы можем защитить себя и окружающих от заражения ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется, чтобы каждый человек, независимо от подозрения на инфицирование, проходил обследование на ВИЧ не реже двух раз в год. Обследования проводятся бесплатно и с соблюдением принципа конфиденциальности в Республиканском центре борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения и в региональных лабораториях Центра. При этом специалисты Центра проводят бесплатные консультации для проходящих обследование, предоставляют информацию о путях передачи заболевания, доконтактной профилактике (ДКП) и постконтактной профилактике (ПКП).

Будучи осведомленным о путях передачи ВИЧ-инфекции, вы сможете легко предотвратить заражение. Для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, передающейся половым путем, рекомендуется избегать случайных незащищенных половых контактов и использовать средства контрацепции. С целью профилактики парентерального пути (через кровь) передачи вируса в Азербайджане в рамках программ снижения вреда проводятся регулярное тестирование на ВИЧ и профилактические мероприятия, особенно среди потребителей инъекционных наркотиков. Хочу отметить, что в результате внедрения в стране опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) число потребителей инъекционных наркотиков по сравнению с предыдущими годами сократилось вдвое. Кроме того, обязательное тестирование на ВИЧ донорской крови и крови до вступления в брак является одним из важных шагов в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Для профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку во время внутриутробного развития женщинам необходимо встать на учет в женских консультациях и пройти тестирование на ВИЧ во время беременности. — Когда следует начинать АРВ-терапию (антиретровирусное лечение)? — Вирусы ВИЧ размножаются в клетках иммунной системы человека, постепенно вызывая их повреждение. В результате организм не может выполнять свою защитную функцию: ослабевает способность организма бороться с патогенами, вирусами и бактериями. Поскольку ВИЧ-инфекция относится к группе хронических заболеваний, то предусмотрено пожизненное лечение, то есть ВИЧ-инфицированным необходимо постоянно принимать антиретровирусные препараты. Лечение, применяемое против вируса, называется антиретровирусной терапией (АРВ-терапией). Основная цель лечения — предотвратить репликацию вируса ВИЧ в организме, снизить его концентрацию в крови до неопределяемого уровня и восстановить иммунную систему. В результате этого ВИЧ-инфицированные люди живут дольше, и качество их жизни улучшается, предотвращается развитие вторичных заболеваний, снижается смертность и уменьшается частота передачи ВИЧ. Лечение ВИЧ-инфицированных лиц осуществляется в Республиканском центре борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения, а также государство обеспечивает выдачу лекарственных препаратов по рецепту. Лечение назначается с момента постановки диагноза. Одним из главных условий лечения является соблюдение пациентом схемы лечения и приверженность к АРВ-терапии. Если пациенты не соблюдают режим АРВ-терапии должным образом, то могут возникнуть дополнительные осложнения. Подобные случаи находятся под наблюдением врачей Центра, и пациентам оказывается необходимая помощь.