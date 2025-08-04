Украина об атаке на аэропорт Сочи

Силы обороны Украины нанесли удар по топливно-заправочному комплексу на территории аэропорта Сочи в Краснодарском крае России. Об этом 4 августа сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По информации ведомства, операция была проведена 3 августа Силами беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны. В результате удара на объекте возник масштабный пожар.

По данным Генштаба, на территории аэродрома размещалась армейская авиация российских войск.

«Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала противника и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины», — говорится в заявлении.

Ранее, в ночь на 3 августа, российский Telegram-канал Astra сообщил об атаке дронов на нефтебазу в Адлере (Краснодарский край). По его данным, загорелась нефтебаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт», расположенная неподалеку от аэропорта Сочи.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Адлерском районе произошло возгорание в цистерне с нефтепродуктами после попадания обломков беспилотника.