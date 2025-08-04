USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.1326
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Киев хочет польские «Перуны»

15:15 719

Киев обратился к Варшаве с просьбой предоставить кредит в размере 120 млн евро для закупки польского вооружения, сообщил в понедельник глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Польские «Перуны» (ПЗРК) очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским на предмет возможности получения кредита. За счет этого кредита мы готовы приобрести в Польше продукцию их оборонной отрасли», – сказал Сибига в интервью агентству «Укринформ».

Министр добавил, что Польша имеет хорошие традиции в производстве оборонной продукции, и Украина готова рассматривать возможность ее закупки.

В конце прошлой недели министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с Сибигой заявил, что Варшава готовится в текущем году передать Киеву новые пакеты военной помощи.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил желание помочь в восстановлении Украины. Он отметил, что рассчитывает на участие польских компаний в этом процессе, и напомнил, что обсуждал эту инициативу лично с президентом Владимиром Зеленским.

Новые фантазии российской разведки
Новые фантазии российской разведки
16:03 6
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
15:59 36
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
15:27 764
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля обновлено 13:47
13:47 8807
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
14:34 3295
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
14:09 1173
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош»
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош» Если пройдет македонцев; обновлено
15:11 1718
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
13:48 1656
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
12:16 2099
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал; все еще актуально
3 августа 2025, 22:40 12909
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
13:36 2392

ЭТО ВАЖНО

Новые фантазии российской разведки
Новые фантазии российской разведки
16:03 6
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
15:59 36
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
15:27 764
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля обновлено 13:47
13:47 8807
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
14:34 3295
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
14:09 1173
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош»
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош» Если пройдет македонцев; обновлено
15:11 1718
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
13:48 1656
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
12:16 2099
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал; все еще актуально
3 августа 2025, 22:40 12909
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
13:36 2392
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться