Киев хочет польские «Перуны»

Киев обратился к Варшаве с просьбой предоставить кредит в размере 120 млн евро для закупки польского вооружения, сообщил в понедельник глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Польские «Перуны» (ПЗРК) очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским на предмет возможности получения кредита. За счет этого кредита мы готовы приобрести в Польше продукцию их оборонной отрасли», – сказал Сибига в интервью агентству «Укринформ».

Министр добавил, что Польша имеет хорошие традиции в производстве оборонной продукции, и Украина готова рассматривать возможность ее закупки.

В конце прошлой недели министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с Сибигой заявил, что Варшава готовится в текущем году передать Киеву новые пакеты военной помощи.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил желание помочь в восстановлении Украины. Он отметил, что рассчитывает на участие польских компаний в этом процессе, и напомнил, что обсуждал эту инициативу лично с президентом Владимиром Зеленским.