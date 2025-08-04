Откройте для себя Азербайджан с самой быстрой связью

Лидер в области инноваций и скорости компания Bakcell представляет услугу TravelSIM для иностранных гостей Азербайджана. Данная услуга создает туристам возможность эффективно пользоваться внутренними и международными звонками, а также мобильным интернетом.

Чтобы воспользоваться услугой TravelSIM, туристы могут приобрести номер на стенде Bakcell, расположенном в аэропорту, а также в торговых точках Bakcell в столице и регионах.