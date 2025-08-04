USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.1326
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Опубликованы финансовые итоги AzerGold и его дочерних компаний за 2024 год

15:35 229

Опубликованы финансовые отчеты ЗАО AzerGold и его дочерних компаний – ООО «Дашкесанская железная руда» и ООО AzerBlast – за 2024 год.

Финансовые отчеты, получившие положительное аудиторское заключение по результатам финансовых проверок, проведенных авторитетной международной независимой аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, показали позитивные тенденции в совокупных финансовых результатах Общества и его дочерних структур.

Завершив прошлый год с высоким уровнем дохода и прибыли, Общество еще более укрепило свои позиции по всем показателям. В целом, в сравнении с 2023 годом, доход от продаж в 2024 году вырос на 35% и составил 182,69 млн долларов США. Объем реализации драгоценных металлов в отчетном году увеличился на 9% и составил 70,5 тыс. унций золота и 97,5 тыс. унций серебра.

В результате увеличения объемов производства и выручки от продаж в 2024 году показатель EBITDA, отражающий операционную прибыль ЗАО AzerGold и его дочерних компаний, вырос на 27,5% и составил 89,88 млн долларов США. Соответственно, чистая прибыль в сравнении с 2023 годом увеличилась на 21,3% и составила 33,02 млн долларов США.

Общая стоимость активов Общества в 2024 году составила 488,35 млн долларов США, что на 4,3% больше в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года.

Кроме того, чистый оборотный капитал ЗАО AzerGold и его дочерних компаний в 2024 году увеличился на 3,1% и составил 105,22 млн долларов США, а общий капитал — на 26%, достигнув 399,78 млн долларов США.

Показатели ЗАО AzerGold и его дочерних структур за 2024 год подтверждают высокую финансовую устойчивость государственной компании и ее дочерних предприятий.

Ознакомиться с консолидированными финансовыми результатами за 2024 год можно, перейдя по ссылке.

Новые фантазии российской разведки
Новые фантазии российской разведки
16:03 10
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
15:59 39
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
15:27 769
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля обновлено 13:47
13:47 8809
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
14:34 3301
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
14:09 1174
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош»
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош» Если пройдет македонцев; обновлено
15:11 1719
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
13:48 1657
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
12:16 2099
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал; все еще актуально
3 августа 2025, 22:40 12909
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
13:36 2396

ЭТО ВАЖНО

Новые фантазии российской разведки
Новые фантазии российской разведки
16:03 10
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
15:59 39
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
15:27 769
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля обновлено 13:47
13:47 8809
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
14:34 3301
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
14:09 1174
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош»
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош» Если пройдет македонцев; обновлено
15:11 1719
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
13:48 1657
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
12:16 2099
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал; все еще актуально
3 августа 2025, 22:40 12909
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
13:36 2396
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться