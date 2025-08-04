Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»

Возможная встреча лидеров Украины, Турции, США и России остается нереализуемой инициативой из-за позиции Москвы. Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью украинским СМИ. По его словам, Киев и Анкара готовы к переговорам, США также демонстрируют заинтересованность, однако Кремль блокирует формат.

«Это реальная перспектива лишь настолько, насколько на нее добровольно или под принуждением согласится Россия», — отметил дипломат.

По словам Джеляла, Украина предлагает зафиксировать перемирие до начала работы переговорных групп. Россия же настаивает на обратном: сначала технические согласования, а затем — возможное прекращение огня.

«По сути, мы предлагаем прекратить убийства на время переговоров, а они хотят продолжать убивать, пока не будут согласованы позиции до встречи лидеров. Это происходит на фоне постоянных атак на фронте и мирных городов, гибели наших граждан и разрушения гражданской инфраструктуры», — подчеркнул посол.

Он считает, что изменить позицию России можно только путем давления — через санкции и усиление оборонных возможностей Украины.

Отвечая на вопрос о роли Турции, Джелял отметил, что Анкара выступает в качестве фасилитатора, соблюдая осторожный баланс: поддерживает территориальную целостность Украины, но не идет на открытое давление на РФ.

«Турция прежде всего защищает собственные интересы. Поэтому не стоит иметь к ней нереалистичных ожиданий», — сказал он.

Посол напомнил, что Анкара не поддержала создание международного спецтрибунала по преступлениям России и не подписала коммюнике в Дубровнике. Тем не менее Турция остается ключевой переговорной площадкой, где продолжается гуманитарный трек — в том числе обмен военнопленными.

«Это как подогревать духовку, чтобы в нужный момент запечь блюдо. Стамбульский процесс в нынешнем виде как раз позволяет поддерживать ситуацию в готовности», — пояснил Джелял.

По его словам, Анкара ведет активные консультации с Украиной, США и Россией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично участвует в переговорах и, в случае встречи, может обеспечить безопасность Владимира Путина — в отличие от стран, обязанных выполнить ордер Международного уголовного суда.

«Нам нужно перестать играть в навязанную россиянами игру «обсуждение ради обсуждения». Переговоры должны иметь конкретную цель», — подчеркнул украинский дипломат.

Говоря о Крыме, Джелял обратил внимание на то, что Эрдоган в своем последнем обращении к Крымской платформе впервые назвал события в Украине «войной» и прямо заявил, что Крым должен быть возвращен под контроль Украины.

«Позиция Турции очень важна, особенно в ситуации, когда Россия всячески пытается избегать темы Крыма. Турция говорит о Крыме не с россиянами, а с Украиной, руководствуясь нормами международного права», — отметил он.

Посол подчеркнул, что тема Крыма и крымских татар поднимается в каждом контакте Эрдогана с украинским руководством. По его словам, Украина должна максимально использовать поддержку Анкары.

Он также указал на важность гуманитарных и военно-технических проектов между двумя странами, в частности — помощь в реабилитации украинских детей из прифронтовых регионов и сотрудничество в оборонной сфере.

«Роль Турции в деоккупации Крыма может быть выдающейся. Главное — ее последовательная поддержка территориальной целостности Украины», — заключил Джелял.