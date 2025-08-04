356 студентов получили право на обучение за рубежом

Определены результаты приема на обучение по «Государственной программе на 2022–2028 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран» на уровне магистратуры. По результатам конкурса 356 человек стали участниками программы на уровне магистратуры.

Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования, в рамках Госпрограммы на 2025–2026 учебный год право на обучение на уровне бакалавриата получили 125, магистратуры – 356, докторантуры – 19 человек, всего 500 участников.

Из 500 человек, отобранных для участия в Госпрограмме, 160 будут обучаться в высших учебных заведениях, входящих в рейтинг «Топ-10 университетов». В этот список входят такие престижные высшие учебные заведения, как Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Национальный университет Сингапура, Оксфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли, ETH Zurich (Цюрих), Гарвардский университет, Йельский университет.

В рамках Госпрограммы также существует резервный список кандидатов, успешно прошедших этап собеседования на уровне магистратуры, но не прошедших конкурсный отбор. В случае, если кто-либо из участников Госпрограммы на 2025–2026 учебный год откажется от участия по тем или иным причинам, в соответствии с пунктом 4.20 Правил отбора предполагается привлечение в программу следующего участника из указанного списка.