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Архиепископа-бунтаря будут судить

15:31 411

Уголовное дело в отношении предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна направлено в суд. Об этом Sputnik Армения сообщили в Генеральной прокуратуре Армении.

30 июля Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвокатов, которые ходатайствовали об отмене ареста либо о применении альтернативной меры пресечения. Таким образом, арест архиепископа остался в силе.

Напомним, архиепископ Аджапахян был арестован 29 июня по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти и действиях, направленных на отказ от суверенитета. Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев заключения.

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