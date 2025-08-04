Архиепископа-бунтаря будут судить

Уголовное дело в отношении предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна направлено в суд. Об этом Sputnik Армения сообщили в Генеральной прокуратуре Армении.

30 июля Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвокатов, которые ходатайствовали об отмене ареста либо о применении альтернативной меры пресечения. Таким образом, арест архиепископа остался в силе.

Напомним, архиепископ Аджапахян был арестован 29 июня по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти и действиях, направленных на отказ от суверенитета. Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев заключения.