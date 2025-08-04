Сирийцев готовят к возвращению на родину

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая провел встречу со своим сирийским коллегой Мохаммедом Хаттабом, прибывшим с визитом в Анкару. Об этом Ерликая сообщил на своей странице в соцсети X.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности.

В ходе переговоров внимание было уделено вопросам поддержки сирийских силовых структур. В частности, речь шла об обмене опытом, реализации программ обучения и развитии профессионального взаимодействия между ведомствами.

Отдельной темой встречи стало возможное возвращение сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, на родину. Стороны обменялись мнениями по этому вопросу и обозначили подходы к его урегулированию.