Сирийцев готовят к возвращению на родину

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая провел встречу со своим сирийским коллегой Мохаммедом Хаттабом, прибывшим с визитом в Анкару. Об этом Ерликая сообщил на своей странице в соцсети X.
Suriye İçişleri Bakanı Sayın Enes Hattab ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda misafir ettik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2025
Sayın Bakan ile Bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere iş birliği imkanları,
Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması,… pic.twitter.com/8oVZkqqysb
Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности.
В ходе переговоров внимание было уделено вопросам поддержки сирийских силовых структур. В частности, речь шла об обмене опытом, реализации программ обучения и развитии профессионального взаимодействия между ведомствами.
Отдельной темой встречи стало возможное возвращение сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, на родину. Стороны обменялись мнениями по этому вопросу и обозначили подходы к его урегулированию.