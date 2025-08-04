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В Америке указали на «опасную ошибку» Лондона, Парижа и Канады

15:40 308

Намерение Великобритании, Франции и Канады признать палестинское государство может осложнить их отношения с США и повлиять на совместные усилия по поддержке Украины, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Дэниел Самет в статье газеты Wall Street Journal.

«Эти три страны совершили ненужную и опасную оплошность... Это может разжечь напряженность в отношениях с Вашингтоном... Республиканцы, контролирующие Палату представителей, Сенат и Белый дом, по-прежнему в подавляющем большинстве настроены произраильски. Часть из них поддерживает трансатлантический альянс и выступает за существенную помощь Украине», – пишет Самет.

Автор отметил, что если Париж и Лондон считают безопасность Украины неотделимой от евроатлантической безопасности, а Оттава привержена непоколебимой поддержке безопасной, свободной и суверенной Украины, то непонятно, почему они своим жестом отталкивают республиканцев.

Самет подчеркнул, что желание этих стран признать Палестину проявилось в тот момент, когда им особенно важно не отталкивать США. При этом автор отметил, что признание Францией, Великобританией и Канадой Палестины вряд ли приведет к созданию реального палестинского государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение Великобритании, Канады и Франции о признании Палестины усиливает ХАМАС, который является главным препятствием на пути к миру, прекращению огня и освобождению заложников. На прошлой неделе главы МИД 15 стран выразили поддержку рассмотрению вопроса о признании Палестины по итогам прошедшей в Нью-Йорке конференции.

Государство Палестина признали 147 стран, однако США не входят в их число. В 2024 году Палестину признали десять государств, включая Ирландию, Норвегию и Испанию. Ряд стран поддерживают урегулирование конфликта на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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