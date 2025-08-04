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Бои между курдами и сирийцами

15:46 332

«Сирийские демократические силы» (СДС), основу которых составляют формирования террористической Рабочей партии Курдистана и «отряды народной самообороны», заявили о вооруженном столкновении с сирийскими правительственными силами безопасности в районе Дейр-Хафер провинции Алеппо.

В пресс-службе СДС утверждается, что в ночь на понедельник сирийские формирования якобы атаковали позиции курдских боевиков в деревне Эль-Имам. В ответ СДС открыли огонь и отразили нападение. Бой длился около 20 минут.

Министерство обороны Сирии, в свою очередь, 3 августа обвинило СДС в нападении на район Эль-Кайария возле города Манбидж. По данным ведомства, курды подвергли местность ракетному обстрелу, в результате пострадали четыре военнослужащих и три мирных жителя.

Напомним, 10 марта между президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение о включении курдских формирований в состав сирийской армии. До конца текущего года все гражданские и военные объекты на северо-востоке страны, включая аэропорты и нефтегазовые месторождения, должны перейти под контроль новой администрации в Дамаске. Однако процесс столкнулся с трудностями: очередной раунд переговоров 10 июля завершился безрезультатно. СДС хотят сохранить собственную военную структуру и войти в армию Сирии в качестве независимой силы. Власти же требуют полного подчинения северо-восточных территорий Сирии.

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