Растет число жертв российского удара по Краматорску

В Краматорске из-под завалов многоэтажки достали тело еще одной жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Таким образом, общее количество жертв сейчас составляет шесть погибших и одиннадцать раненых», — отметил он в Telegram.
По предварительным данным, под завалами могут находиться еще четыре человека. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, что 21 июля по городу был нанесен ракетный удар со стороны России.
В результате удара была разрушена половина жилой многоэтажки. По информации местных властей, удар был прицельным и целенаправленным.