USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.1326
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Растет число жертв российского удара по Краматорску

15:50 206

В Краматорске из-под завалов многоэтажки достали тело еще одной жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Таким образом, общее количество жертв сейчас составляет шесть погибших и одиннадцать раненых», — отметил он в Telegram.

По предварительным данным, под завалами могут находиться еще четыре человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, что 21 июля по городу был нанесен ракетный удар со стороны России.

В результате удара была разрушена половина жилой многоэтажки. По информации местных властей, удар был прицельным и целенаправленным.

Новые фантазии российской разведки
Новые фантазии российской разведки
16:03 37
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
15:59 51
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
15:27 777
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля обновлено 13:47
13:47 8820
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
14:34 3320
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
14:09 1174
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош»
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош» Если пройдет македонцев; обновлено
15:11 1722
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
13:48 1660
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
12:16 2104
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал; все еще актуально
3 августа 2025, 22:40 12911
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
13:36 2401

ЭТО ВАЖНО

Новые фантазии российской разведки
Новые фантазии российской разведки
16:03 37
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
С кем сыграют «Араз-Нахчыван» и «Сабах», если пройдут киприотов и болгар?
15:59 51
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
15:27 777
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля
Заявление Трампа по ядерным лодкам. Реакция Кремля обновлено 13:47
13:47 8820
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
14:34 3320
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
Трамп направляет своих людей в Киев и Москву
14:09 1174
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош»
Лига чемпионов: «Карабах» сыграет с победителем пары «Лудогорец» - «Ференцварош» Если пройдет македонцев; обновлено
15:11 1722
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
В Баку простились с народным писателем Эльчином Эфендиевым
13:48 1660
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
12:16 2104
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал; все еще актуально
3 августа 2025, 22:40 12911
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
Кремль об условиях встречи Путина и Зеленского
13:36 2401
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться