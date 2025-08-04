Растет число жертв российского удара по Краматорску

В Краматорске из-под завалов многоэтажки достали тело еще одной жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Таким образом, общее количество жертв сейчас составляет шесть погибших и одиннадцать раненых», — отметил он в Telegram.

По предварительным данным, под завалами могут находиться еще четыре человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, что 21 июля по городу был нанесен ракетный удар со стороны России.

В результате удара была разрушена половина жилой многоэтажки. По информации местных властей, удар был прицельным и целенаправленным.