Греция создает новые базы в Эгейском море

Греция и США пересматривают условия Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (Mutual Defense Cooperation Agreement — MDCA) с целью добавить новые американские военные объекты и ликвидировать другие. При этом Афины настаивают на своем присутствии на стратегически важных островах.

Как сообщает греческая газета Kathimerini, Греция добивается постоянного американского военного присутствия на островах, включая Сирос. Однако эта просьба была отклонена, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давно требует вывода греческих войск с ряда спорных островов.

Переговоры между двумя странами активизировались после фактического уничтожения базы 1-й армейской авиационной бригады в Стефановикио. Тем временем на соседней авиабазе Лариса (110-е боевое крыло) планируется строительство трех дополнительных объектов для размещения американских сил, включая вертолеты, уже находящиеся на базе.

Отказ от использования Стефановикио открывает возможности для официального включения в соглашение MDCA двух новых объектов, в частности полигона Петрохори в Ксанти, который уже использовался американскими войсками в последние годы.

Американские официальные лица также ведут переговоры о размещении командного состава в лагере Далипи в Салониках. Кроме того, в порту Александруполис, расположенном недалеко от турецкой границы, уже присутствует значительный военный контингент США.

Сообщается также о переговорах по модернизации военно-морской базы США в заливе Суда на Крите. Бюджет Пентагона на 2021–2026 годы предусматривает выделение около 42 миллионов долларов на инвестиции в греческую инфраструктуру. США заменяют существующие объекты, обслуживавшие небольшие суда специального назначения, на современные. Эти суда часто совершают рейсы с базы в Судe на Кипр, что требует увеличения дальности плавания.