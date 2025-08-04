Греция создает новые базы в Эгейском море

Греция и США пересматривают условия Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (Mutual Defense Cooperation Agreement — MDCA) с целью добавить новые американские военные объекты и ликвидировать другие. При этом Афины настаивают на своем присутствии на стратегически важных островах.
Как сообщает греческая газета Kathimerini, Греция добивается постоянного американского военного присутствия на островах, включая Сирос. Однако эта просьба была отклонена, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давно требует вывода греческих войск с ряда спорных островов.
Переговоры между двумя странами активизировались после фактического уничтожения базы 1-й армейской авиационной бригады в Стефановикио. Тем временем на соседней авиабазе Лариса (110-е боевое крыло) планируется строительство трех дополнительных объектов для размещения американских сил, включая вертолеты, уже находящиеся на базе.
Отказ от использования Стефановикио открывает возможности для официального включения в соглашение MDCA двух новых объектов, в частности полигона Петрохори в Ксанти, который уже использовался американскими войсками в последние годы.
Американские официальные лица также ведут переговоры о размещении командного состава в лагере Далипи в Салониках. Кроме того, в порту Александруполис, расположенном недалеко от турецкой границы, уже присутствует значительный военный контингент США.
Сообщается также о переговорах по модернизации военно-морской базы США в заливе Суда на Крите. Бюджет Пентагона на 2021–2026 годы предусматривает выделение около 42 миллионов долларов на инвестиции в греческую инфраструктуру. США заменяют существующие объекты, обслуживавшие небольшие суда специального назначения, на современные. Эти суда часто совершают рейсы с базы в Судe на Кипр, что требует увеличения дальности плавания.
На базе в Судe также создаются новые объекты для управления операциями, включая Объединенный центр тактических операций (JTOC). В рамках модернизации строятся новые ангары для американских самолетов в составе 115-го боевого крыла, а также проводится замена участков периметра авиабазы.
Несмотря на то, что министр обороны США Пит Хегсет намерен сократить американское военное присутствие в Европе с целью оптимизации расходов, Греция пока сохраняет особый статус. США стремятся удержать баланс между стратегическими интересами в ключевом геополитическом государстве и своими отношениями с Турцией.
Следует отметить, что ежегодное расширение двустороннего военного партнерства между Грецией и США, а также размещение крупного американского контингента в порту Александруполис вызывает серьезное беспокойство в Анкаре. Турция требует ответа на вопрос, против кого направлено такое наращивание американского военного присутствия в Александруполисе. Не исключено, что эти приготовления могут быть ориентированы на возможную конфронтацию между Грецией и Турцией.
Кроме того, Греция размещает свои военные базы на островах Эгейского моря, которые считаются «серыми зонами», и это является одной из причин периодически обостряющейся напряженности между Афинами и Анкарой.
Тем временем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью газете Proto Thema выступил с угрозами в адрес Турции. Он заявил, что если Анкара не предпримет шагов по нормализации отношений с Афинами, то не сможет получать дешевые кредиты от Европейского союза. По его словам, суверенитет Греции над островами Эгейского моря, которые Турция считает «серыми зонами», не может быть поставлен под сомнение.
Мицотакис также сообщил, что Греция продолжит наращивать свою военную мощь, в частности, в течение следующего года ее флот пополнится тремя современными фрегатами. Премьер-министр добавил, что Афинам удалось изменить баланс сил в воздухе в свою пользу и добиться стратегического превосходства над Анкарой.
«Мы добились значительного стратегического преимущества над Турцией», — подчеркнул он.
Напомним, что Греция закупила у США истребители F-35, тогда как Турция была исключена из программы F-35 после того, как приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400.