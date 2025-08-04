USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.1326
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Президента хотят лишить полномочий

16:36 1545

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины намерена на ближайшем заседании начать процедуру прекращения полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Сообщаем общественности, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины продолжает свою обычную деятельность, одним из направлений которой является инициирование процедуры подтверждения прекращения полномочий выборных должностных лиц в соответствии с Законом о выборах. Основываясь на правовых процедурах и судебной практике, ЦИК также будет рассматривать дело Милорада Додика, президента Республики Сербской», — заявили в комиссии.

Согласно сообщению, заседание, на котором может быть рассмотрен этот вопрос, предварительно запланировано на 6 августа.

BP нашла крупнейшее после «Шахдениза» нефтегазовое месторождение
BP нашла крупнейшее после «Шахдениза» нефтегазовое месторождение
18:05 1145
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру наш комментарий
17:04 2865
Греция создает новые базы в Эгейском море
Греция создает новые базы в Эгейском море И УГРОЖАЕТ ТУРЦИИ
16:31 1692
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот... все еще актуально
12:16 2599
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
14:34 6510
Император Трамп сажает Канаду на счетчик
Император Трамп сажает Канаду на счетчик наша корреспонденция; все еще актуально
06:30 5102
Анара Абдуллу арестовали
Анара Абдуллу арестовали
16:21 2924
Кремль о перепалке Медведева и Трампа
Кремль о перепалке Медведева и Трампа
16:13 2582
Новые фантазии российской разведки
Новые фантазии российской разведки
16:03 3230
«Араз-Нахчыван» может опять сыграть с греками, а «Сабах» попал на клуб из Нидерландов
«Араз-Нахчыван» может опять сыграть с греками, а «Сабах» попал на клуб из Нидерландов обновлено
16:25 1589
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
15:27 2134

ЭТО ВАЖНО

BP нашла крупнейшее после «Шахдениза» нефтегазовое месторождение
BP нашла крупнейшее после «Шахдениза» нефтегазовое месторождение
18:05 1145
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру наш комментарий
17:04 2865
Греция создает новые базы в Эгейском море
Греция создает новые базы в Эгейском море И УГРОЖАЕТ ТУРЦИИ
16:31 1692
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот...
SOCAR не собирается продавать свой контейнерный порт в Турции, наоборот... все еще актуально
12:16 2599
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
Новая «Паутина» от Украины: Уничтожены российские истребители
14:34 6510
Император Трамп сажает Канаду на счетчик
Император Трамп сажает Канаду на счетчик наша корреспонденция; все еще актуально
06:30 5102
Анара Абдуллу арестовали
Анара Абдуллу арестовали
16:21 2924
Кремль о перепалке Медведева и Трампа
Кремль о перепалке Медведева и Трампа
16:13 2582
Новые фантазии российской разведки
Новые фантазии российской разведки
16:03 3230
«Араз-Нахчыван» может опять сыграть с греками, а «Сабах» попал на клуб из Нидерландов
«Араз-Нахчыван» может опять сыграть с греками, а «Сабах» попал на клуб из Нидерландов обновлено
16:25 1589
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
Посол Украины: «Эрдоган может обеспечить безопасность Путина»
15:27 2134
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться