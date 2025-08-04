Президента хотят лишить полномочий

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины намерена на ближайшем заседании начать процедуру прекращения полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Сообщаем общественности, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины продолжает свою обычную деятельность, одним из направлений которой является инициирование процедуры подтверждения прекращения полномочий выборных должностных лиц в соответствии с Законом о выборах. Основываясь на правовых процедурах и судебной практике, ЦИК также будет рассматривать дело Милорада Додика, президента Республики Сербской», — заявили в комиссии.

Согласно сообщению, заседание, на котором может быть рассмотрен этот вопрос, предварительно запланировано на 6 августа.