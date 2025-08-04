В Азербайджане продлили службу для прокуроров

В Азербайджане увеличен предельный возраст пребывания на службе сотрудников прокуратуры.
Cоответствующий закон подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно закону, предельный возраст службы сотрудников прокуратуры увеличен с 60 до 65 лет.
В Азербайджане увеличен предельный возраст пребывания на службе сотрудников прокуратуры.
Cоответствующий закон подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно закону, предельный возраст службы сотрудников прокуратуры увеличен с 60 до 65 лет.
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