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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

В Азербайджане продлили службу для прокуроров

16:39 1151

В Азербайджане увеличен предельный возраст пребывания на службе сотрудников прокуратуры.

Cоответствующий закон подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, предельный возраст службы сотрудников прокуратуры увеличен с 60 до 65 лет.

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