Литва набросилась на Израиль

«Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается трагической. Голод не может использоваться как политическое или военное средство», - отметил литовский лидер на совместной пресс-конференции с находящимся в Вильнюсе с визитом президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Он призвал еврейское государство принять срочные меры, чтобы разрешить гуманитарный кризис в Газе. «Необходимо обеспечить достаточную поставку гуманитарной помощи и ее распределение гражданскому населению сектора Газа, особенно женщинам и детям», - сказал Науседа.

Визит президента Израиля сопровождается акциями протеста. Активисты провели пикет у дворца президента Литвы, а на вечер назначили митинг с заявленным участием до 500 человек.