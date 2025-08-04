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Литва набросилась на Израиль

16:43 1208

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Израиль не использовать голод как инструмент политики.

«Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается трагической. Голод не может использоваться как политическое или военное средство», - отметил литовский лидер на совместной пресс-конференции с находящимся в Вильнюсе с визитом президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Он призвал еврейское государство принять срочные меры, чтобы разрешить гуманитарный кризис в Газе. «Необходимо обеспечить достаточную поставку гуманитарной помощи и ее распределение гражданскому населению сектора Газа, особенно женщинам и детям», - сказал Науседа.

Визит президента Израиля сопровождается акциями протеста. Активисты провели пикет у дворца президента Литвы, а на вечер назначили митинг с заявленным участием до 500 человек.

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