Откуда столько пыли в Баку?

Об этом haqqin.az сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

В Баку, на Апшеронском полуострове, а также в южных и центральных районах страны наблюдается пыльная погода.

По ее словам, в настоящее время концентрация пыли в воздухе превышает допустимую норму в 1,1–1,4 раза.

Наблюдаемая пыль имеет трансграничный характер и попала на территорию страны с восточными и юго-восточными ветрами.

«Ожидается, что пыльная погода продлится около трех дней — в зависимости от метеоусловий», — подчеркнула Аллахвердиева.