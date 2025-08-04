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Откуда столько пыли в Баку?

Ульвия Худиева
16:53 1739

В Баку, на Апшеронском полуострове, а также в южных и центральных районах страны наблюдается пыльная погода.

Об этом haqqin.az сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

По ее словам, в настоящее время концентрация пыли в воздухе превышает допустимую норму в 1,1–1,4 раза.

Наблюдаемая пыль имеет трансграничный характер и попала на территорию страны с восточными и юго-восточными ветрами.

«Ожидается, что пыльная погода продлится около трех дней — в зависимости от метеоусловий», — подчеркнула Аллахвердиева.

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