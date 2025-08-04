Тревожная статистика на азербайджанских пляжах

В июле 2025 года в Азербайджане зафиксировано 13 смертельных случаев утопления. Об этом сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, в Республиканский центр скорой и неотложной помощи поступило 21 обращение, связанных с утоплением на бакинских пляжах. В медицинские учреждения столицы с диагнозом «утопление» были доставлены 11 человек, еще 3 пострадавшим помощь оказали на месте. Однако 7 человек скончались до прибытия скорой помощи.

Кроме того, случаи утопления были зафиксированы в регионах: в Габале, Загатале, Имишли, Агдаше, Саатлы и Сумгайыте. Из них 4 человека были госпитализированы, одному оказали помощь на месте, а 6 человек скончались до приезда медиков.