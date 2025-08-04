Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру

Соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией постепенно становится главным узлом противоречий в региональной политике, в котором сплетаются интересы Соединенных Штатов Америки, России и Ирана. Активизация американской дипломатии, начавшаяся весной этого года, радикально изменила ландшафт переговорного процесса. После июльских армяно-азербайджанских переговоров в Абу-Даби и последовавших заявлений президента США Трампа о близости сторон к подписанию мирного соглашения, стало очевидно, что Вашингтон намерен зафиксировать этот успех как собственное внешнеполитическое достижение, претендуя тем самым на роль главного архитектора нового порядка на Южном Кавказе. Москва воспринимает происходящее как прямой вызов своему монопольному влиянию, сложившемуся в этом регионе после распада Советского Союза. Российская дипломатия неоднократно подчеркивала, что любые устойчивые договоренности возможны исключительно в рамках трехсторонних форматов при посредничестве России. Однако с весны этого года риторика Баку и Еревана все отчетливее демонстрирует намерение вырваться из-под российского патронажа. Впервые за десятилетия обе страны синхронно заявляют о стремлении прекратить эксплуатацию конфликта внешними силами и, в первую очередь, Москвой, использующей карабахскую проблематику как рычаг давления и инструмент удержания региона в орбите своих интересов.

На этом фоне позиция Ирана выглядит менее однозначной. Тегеран традиционно разделял многие из российских подходов к южнокавказской проблематике, в том числе неприятие западного посредничества и принцип «решения региональных вопросов соседями». Формат «3+3», предусматривавший участие России, Ирана, Турции и трех государств Южного Кавказа, считался в Тегеране приемлемой альтернативой западным инициативам. Однако драматические события на Ближнем Востоке, в частности 12-дневная война между Израилем и Ираном, разгром движения «Хезболла» в Ливане и падение режима Башара Асада в Сирии, серьезно ослабили позиции Ирана и вынудили его провести переоценку своих стратегических приоритетов. Официальные заявления представителей иранского Министерства иностранных дел свидетельствуют о сдвиге в подходах Тегерана. В интервью армянскому государственному агентству Armenpress представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи подчеркнул, что Исламская Республика призывает Баку и Ереван завершить работу над мирным соглашением и как можно скорее его подписать. Риторика иранского дипломата заметно отличается от прежних формулировок его коллег: вместо акцента на противодействие западному влиянию делается упор на необходимость скорейшего установления мира как гарантии стабильности на Южном Кавказе. По сути, Иран больше не возражает против того, чтобы процесс мирного урегулирования проходил под эгидой США, что еще недавно выглядело невозможным даже теоретически. Причины этого изменения очевидны. Ослабленный Иран, втянутый к тому же в конфликты на нескольких фронтах, утратил ресурс для прямой конфронтации с Вашингтоном на кавказском направлении. В этих условиях продолжение союзничества с Россией в ее попытках сорвать американское посредничество стало бы для Тегерана избыточной обузой и не принесло бы никаких стратегических дивидендов.