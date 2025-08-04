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Экспорт российского газа в Европу рухнул

17:07 1373

За январь – июль 2025 года российский «Газпром» прокачал оставшимся европейским клиентам 9,93 млрд кубометров газа, подсчитало агентство Reuters на основе статистики «Турецкого потока» — последнего трубопровода, который доступен для отправки газа в ЕС.

По сравнению с тем периодом прошлого года, когда «Газпром» продал в Европу 18,3 млрд кубометров, объемы уменьшились практически вдвое. В среднем каждый месяц на европейский рынок уходило 1,4 млрд кубометров газа, и если темп сохранится, то по итогам года «Газпром» экспортирует в страны Европы лишь около 17 млрд кубометров, что станет новым антирекордом с начала 1970-х.

Для сравнения, в 1975 году объемы европейского газового экспорта СССР составляли 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, уже 54,8 млрд. На пике, в предвоенные 2018-19 гг., «Газпром» качал в Европу 170-180 млрд кубометров в год. После вторжения в Украину эти объемы упали до 28 млрд кубометров в 2023 году и 32 млрд — в 2024-м.

С начала 2025 года «Газпром» лишился транзита через Украину. И хотя поставки по «Турецкому потоку» выросли на 7% год к году, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие украинской трубы мощностью более 140 млрд кубометров в год.

Оперирующий крупнейшими в мире доказанными запасами газа, «Газпром» остался без возможности его продавать и вынужден сокращать добычу. По данным Росстата, производство газа в России в первом полугодии упало на 3,2% год к году, а СПГ — на 5,2%.

В прошлом году добыча «Газпрома» составила 416,19 млрд кубометров, из которых только 355,23 млрд удалось продать на внешнем и внутреннем рынках. В результате у компании осталось около 60 млрд кубометров нереализованного газа — объем, сопоставимый с годовой добычей некоторых газодобывающих стран (55 млрд кубометров в ОАЭ) и втрое превышающий годовое потребление, например, в Польше (20 млрд кубометров).

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