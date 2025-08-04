Венгрия опять вставляет палки в колеса

«После моего ухода [с поста] военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась. 6,6 миллиарда евро в Европейском фонде мира остаются заблокированными из-за Венгрии. Это стало концом этого инструмента. Теперь все должно делаться на двусторонней основе», — сказал он.

Бывший европейский дипломат добавил, что похожая тупиковая ситуация складывается и с согласованием новых санкций против России. «Если Венгрия откажется продлевать санкции, они не могут быть продлены. Мы в тупике», — отметил Боррель.

Венгрия с прошлого года блокирует выделение Киеву 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира (EPF) на вооружение. Боррель, будучи главой дипслужбы ЕС, признавал, что решения этого вопроса у Брюсселя нет.