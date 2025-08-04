ВСУ уничтожили российский С-300

Силы обороны Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 российских войск на захваченной территории Запорожской области.
Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.
«2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на территории Запорожской области. В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских войск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ликвидация этой цели существенно ослабляет огневые возможности РФ на дальних дистанциях и снижает ее способность обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру региона.