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ВСУ уничтожили российский С-300

17:26 1362

Силы обороны Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 российских войск на захваченной территории Запорожской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

«2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на территории Запорожской области. В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидация этой цели существенно ослабляет огневые возможности РФ на дальних дистанциях и снижает ее способность обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру региона.

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