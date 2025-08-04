В Украине арестовали депутата

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова. Его обвиняют в участии в масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам. Об этом сообщает «Суспільне».

Согласно решению суда, Кузнецов арестован на 60 суток с правом внесения залога в размере 8 миллионов гривен (около 334 тысяч долларов США).

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о разоблачении коррупционной схемы, связанной с закупкой оборудования для нужд армии. По версии следствия, государственные контракты заключались с поставщиками по искусственно завышенным ценам, при этом до 30% от суммы возвращалось участникам схемы в виде неправомерной выгоды.

В понедельник НАБУ и САП предъявили обвинения Кузнецову и еще пяти фигурантам. В числе обвиняемых — бывший глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, начальник Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко, бенефициар предприятия-производителя БПЛА Владислав Марченко, командир одной из воинских частей Национальной гвардии Украины и директор указанного предприятия.

Суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для остальных фигурантов дела.